Составить текст про поросенка Петра по-английски

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Составить текст про поросенка Петра по-английски
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have a pet, your name Peter he pig he is very cute and funny I love playing with him and I look after him, I love my pet!
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