Запишите в порядке возрастания числа 0 -9 18 -36 -1 7 14 найти правильный ответ

Математика
Запишите в порядке возрастания числа 0 -9 18 -36 -1 7 14 найти правильный ответ
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Ответ: -36,--9,-1, 0 ,14 , 18
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