Помогите составить рассказ " как я провела лето" 3-4 предложения. Пожалуйста!!!

This summer holiday I have been in London. It is very big city. London has many places of interest. I really liked it. One of them is Buchingham Palace. It is the residence of the Queen. Also there are The British Museum. It is the biggest museum in London. London has a lot of parks, which are a good places for walking. London is beatifull city and i want to visit it again. Этим летом я была в Лондоне. Это очень большой город. В лондоне много достопримечательностей. Один из них это Букингемский дворец. Это резиденция королевы. Также там есть Британский музей. Это самый большой музей в Лондоне. В лондоне также очень много парков, где можно здорово погулять. Лондон - очень красивый город и я снова хочу его посетить