Запишите десятичный эквивалент числа 10101, если считать его написанным во всех сис??емах счисления - от двоичной до девятиричной включительно

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Запишите десятичный эквивалент числа 10101, если считать его написанным во всех сис??емах счисления - от двоичной до девятиричной включительно

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