Запишите десятичный эквивалент числа 10101, если считать его написанным во всех сис??емах счисления - от двоичной до девятиричной включительно
Информатика
Запишите десятичный эквивалент числа 10101, если считать его написанным во всех сис??емах счисления - от двоичной до девятиричной включительно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10101(2)=1*2^0+0*2^1+1*2^2+0*2^3+1*2^4=1+0+4+0+16=21(10)10101(3)=1*3^0+0*3^1+1*3^2+0*3^3+1*3^4=1+0+9+0+81=91(10)10101(4)=1*4^0+0*4^1+1*4^2+0*4^3+1*4^4=1+0+16+0+256=273(10)10101(5)=1*5^0+0*5^1+1*5^2+0*5^3+1*5^4=1+0+25+0+625=651(10)10101(6)=1*6^0+0*6^1+1*6^2+0*6^3+1*6^4=1+0+36+0+1296=1333(10)10101(7)=1*7^0+0*7^1+1*7^2+0*7^3+1*7^4=1+0+49+0+2401=2451(10)10101(8)=1*8^0+0*8^1+1*8^2+0*8^3+1*8^4=1+0+64+0+4096=4161(10)10101(9)=1*9^0+0*9^1+1*9^2+0*9^3+1*9^4=1+0+81+0+6561=6643(10)
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