Помогите решить уравнение (7 класс) х-2-3(х-8)=4
Алгебра
Помогите решить уравнение (7 класс) х-2-3(х-8)=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2-3х+24=4 -2х=-18 х=9
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