Срочно краткий пересказ бата беру на каз яз
Қазақ тiлi
Срочно краткий пересказ бата беру на каз яз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асем сыныпта жаксы окиды .Жаксы окыганы ушин оган лагерге билет береди . Асемнин анасы кызынын алыс сапарга шыгатыныны уайымдайды . Жолга шыкпастан бурын улкендердин батасын ал дейди. Асем анасынын айтканын тындап курбысын касына алып ауылдын улкендеринен бата алып жолга шыгадв
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