Срочно краткий пересказ бата беру на каз яз

Қазақ тiлi
Срочно краткий пересказ бата беру на каз яз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асем сыныпта жаксы окиды .Жаксы окыганы ушин оган лагерге билет береди . Асемнин анасы кызынын алыс сапарга шыгатыныны уайымдайды . Жолга шыкпастан бурын улкендердин батасын ал дейди. Асем анасынын айтканын тындап курбысын касына алып ауылдын улкендеринен бата алып жолга шыгадв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по все...
Ответить
История
Время возникновения католичества
Ответить
Математика
Сколько будет 5 плюс 5 умножить на 10 плюс 250
Ответить
Қазақ тiлi
Əріптер бойынша силлабус
Ответить
Математика
Составьте уравнение по условию задачи делимое больше делителя в 5 раз а делитель больше значения частного в 5 раз . сумма делимого, делителя и знач...
Ответить