Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по всем деревням клич кликать.

Русский язык

Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по всем деревням клич кликать.

Автор: Гость