Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по всем деревням клич кликать.
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Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по всем деревням клич кликать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клич - клик-а-ть......
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