Время возникновения католичества

История
Время возникновения католичества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Римско-католическая церковь — сформировалась в I тысячелетии н. э. на территории  Западной Римской империи. Формирование отличительных особенностей церкви Запада, отличающих её от церквей Востока, началось еще в первые века истории христианства. Традиционно в трудах религиоведов считается, что в результате  Великого раскола 1054 года христианская церковь разделилась на Восточную и Западную.
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