Как Ахейцы смогли захватить Трою?

Литература
Как Ахейцы смогли захватить Трою?
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Автор: Гость
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Гость:
24 апреля 1184 до н.э. - Греки захватили Трою при помощи троянского коня
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