Как Ахейцы смогли захватить Трою?
Литература
Как Ахейцы смогли захватить Трою?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 апреля 1184 до н.э. - Греки захватили Трою при помощи троянского коня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!! Спасибо заранее Объясните почему здесь нужны запятые От того, кто не мил, и подарок постыл
Окружающий мир
Русский язык
Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по все...