Когда знания по химия помогают решать сложные проблемы природопользования

Химия
Когда знания по химия помогают решать сложные проблемы природопользования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру, люди,знающие химию,понимают,что пластмассовые бутылки - это неорганические вещества,т.е. очень медленно разлагаются, и не станут выбрасывать такой мусор где-то на  природе
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