Описание рисунка. Срочно!!!!!!!! ДАЮ 39 Баллов

Гость: Гость:

Этот рисунок очень красивый! Этот рисунок состоит только из линий, значит этот рисунок "Линейный". Мужчина пронзительно смотрит в даль. Кто знает что он увидел? Может красивое море, может девушку своей мечты. А может быть такое что он идёт к мору. У этого рисунка очень выразительные линии, и мне это нравится! Вот моё мнение про этот рисунок.