Описание рисунка. Срочно!!!!!!!! ДАЮ 39 Баллов
Литература
Описание рисунка. Срочно!!!!!!!! ДАЮ 39 Баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот рисунок очень красивый! Этот рисунок состоит только из линий, значит этот рисунок "Линейный". Мужчина пронзительно смотрит в даль. Кто знает что он увидел? Может красивое море, может девушку своей мечты. А может быть такое что он идёт к мору. У этого рисунка очень выразительные линии, и мне это нравится! Вот моё мнение про этот рисунок.
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