На столе стоят пять стаканчиков дном вверх. За один ход можно перевернуть два любых стаканчика. Можно ли через несколько ходов сделать так, что все стаканы будут стоять дном вниз?

Математика
На столе стоят пять стаканчиков дном вверх. За один ход можно перевернуть два любых стаканчика. Можно ли через несколько ходов сделать так, что все стаканы будут стоять дном вниз?
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