18: 10 7/20 4 1/2:2/3 5 17/24:2/3 17 5/14: 2 2/27 39: 9 3/5 7/12: 3 1/16 63 1/3:5 2/11 6 1/8: 3 1/2 5 9/11: 13 5/7 32 : 9 3/5 25 5/7 : 1/35 21 7/9 : 4 2/3
Математика
18: 10 7/20 4 1/2:2/3 5 17/24:2/3 17 5/14: 2 2/27 39: 9 3/5 7/12: 3 1/16 63 1/3:5 2/11 6 1/8: 3 1/2 5 9/11: 13 5/7 32 : 9 3/5 25 5/7 : 1/35 21 7/9 : 4 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3,7 2.3,8 3.0,4 4.0,4 5.0,6 6.0,1 7.0,6 8.0,7 9.0,3 10.1,3 11.0,9
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