18408:(268*75-19746)+959=? помогите!

Математика
18408:(268*75-19746)+959=? помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
268*75=20100-19746=354. 18408:354 =52 52+959= 1011
Гость:
1) 268 *     75 -----------------   1340  1876  ----------- 20100   2)20100-19746=354   3)18408:354=52   4)52+959=1011
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