18408:(268*75-19746)+959=? помогите!
Математика
18408:(268*75-19746)+959=? помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
268*75=20100-19746=354. 18408:354 =52 52+959= 1011
Гость:
1) 268 * 75 ----------------- 1340 1876 ----------- 20100 2)20100-19746=354 3)18408:354=52 4)52+959=1011
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