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19 ч 36 мин ÷12 как решить
Математика
19 ч 36 мин ÷12 как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 ч 36 мин : 12 = (19*60+36):12=1176 мин : 12 = 98 мин = 1 ч 38 мин
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