193упр если не видно пишите
Математика
193упр если не видно пишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+55=115- времени всего 2)115-35=80-горючего во втором тракторе ответ: на первом 115л горючего а на втором 80л горючего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Через мост переходили коты и воробьи - всего 40 животных, но ног всего было 100. Сколь??л было котов и сколько - воробьев?
Математика
Математика
Длина прямоугольника 320 см ширина в 2 раза меньше найти пириметр этого прямоугольника вырази результат в метрах и сантиметрах помогите пожалуйста ...
Английский язык
Қазақ тiлi