193упр если не видно пишите

Математика
193упр если не видно пишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+55=115- времени всего 2)115-35=80-горючего во втором тракторе ответ: на первом 115л горючего а на втором 80л горючего
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