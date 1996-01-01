1997*** делится на 1996. Сколько способов существует заменить *** цифрами?

Алгебра
1997*** делится на 1996. Сколько способов существует заменить *** цифрами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1997996 и только один способ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Мен күнде тамақ іш... . Сен күнде тамақ іш... . Сіз күнде тамақ іш... . Ол күнде тамақ іш... . Біз күнде тамақ іш... . Сендер күнде тамақ іш... . С...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: -8(11-2a)+40=3(5a-4)
Ответить
Алгебра
Решите систему 3x+9<0 2x^2+5x+2>=0
Ответить
Математика
Запишите число в котором 3 единицы третьего класса 27 единиц второго класса и 9 единиц первого класса
Ответить
Химия
SOH- бывает ли такой гидроксид, если нету то почему
Ответить