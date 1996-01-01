1997*** делится на 1996. Сколько способов существует заменить *** цифрами?
Алгебра
1997*** делится на 1996. Сколько способов существует заменить *** цифрами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1997996 и только один способ
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