1.что относиться к Федеральному собранию 2.как назывался первый свод законов в государстве в 15 веке 3.кто помог Ивану III управлять государством 4.как государство стало называться при Петре I

Обществознание

1.что относиться к Федеральному собранию 2.как назывался первый свод законов в государстве в 15 веке 3.кто помог Ивану III управлять государством 4.как государство стало называться при Петре I

Автор: Гость