1.что относиться к Федеральному собранию 2.как назывался первый свод законов в государстве в 15 веке 3.кто помог Ивану III управлять государством 4.как государство стало называться при Петре I
Обществознание
1.что относиться к Федеральному собранию 2.как назывался первый свод законов в государстве в 15 веке 3.кто помог Ивану III управлять государством 4.как государство стало называться при Петре I
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. парламент Российской Федерации 2. Русская правда 3.ЖЕна. 4.Россия
Гость:
1 парламент российской федерации 2 русская правда 3 жена 4 россия
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