1.что относиться к Федеральному собранию  2.как назывался первый свод законов в государстве в 15 веке 3.кто помог Ивану III управлять государством 4.как государство стало называться при Петре I

Обществознание
1.что относиться к Федеральному собранию  2.как назывался первый свод законов в государстве в 15 веке 3.кто помог Ивану III управлять государством 4.как государство стало называться при Петре I
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. парламент Российской Федерации 2. Русская правда 3.ЖЕна. 4.Россия
Гость:
1 парламент российской федерации 2 русская правда 3 жена 4 россия
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