1что такое водная масса , 2особенности северного и южного полушария
География
1что такое водная масса , 2особенности северного и южного полушария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водные массы — это большие объемы воды, образующиеся в определенных частях океана и отличающиеся друг от друга температурой, соленостью, плотностью, прозрачностью, количеством кислорода и другими свойствами. В отличие от воздушных масс, в них большое значение имеет вертикальная зональность.
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