1)Допишите пропущенные окончания имён существительных в творительном падеже.2) Подберите другие имена существительные того же склонения и запешите их в том же падеже.Выделите окончания имён сущ. 1)под малин.... 2)перед дворц......
Русский язык
1)Допишите пропущенные окончания имён существительных в творительном падеже.2) Подберите другие имена существительные того же склонения и запешите их в том же падеже.Выделите окончания имён сущ. 1)под малин.... 2)перед дворц.... 3)род плащ... 4)за кровать.... 5)за обед... 6)над яблон... 7)с багаж..... 8)над камыш..... 9)с товарищ.... 10)за печь....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)под малин..ой.. 1) книгой 2)перед дворц..ом.. 2) огурцом 3)род плащ..а 3) меча 4)за кровать...ю. 4) радостью 5)за обед...ом 5) ужином 6)над яблон...ей 6) вишней 7)с багаж.....ом 7) гаражом 8)над камыш....ом. 8) малышом 9)с товарищ....ем 9) учителем 10)за печь....ю 10) речью
Гость:
1.под малиной 2 .перед дворцом 3.под плащом 4.за кроватью 5.за обедом 6.над яблоней 7.с багажом 8.над камышом 9.с товарищем 10.за печью
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