1)Допишите пропущенные окончания имён существительных в творительном падеже.2) Подберите другие имена существительные того же склонения и запешите их в том же падеже.Выделите окончания имён сущ. 1)под малин.... 2)перед дворц......

Русский язык

1)Допишите пропущенные окончания имён существительных в творительном падеже.2) Подберите другие имена существительные того же склонения и запешите их в том же падеже.Выделите окончания имён сущ. 1)под малин.... 2)перед дворц.... 3)род плащ... 4)за кровать.... 5)за обед... 6)над яблон... 7)с багаж..... 8)над камыш..... 9)с товарищ.... 10)за печь....

Автор: Гость