1)из сливочного масла получается 76% топлёного. сколько топлёного масла получится из 8.5 кг. сливочного? 2)масса сущёного картофеля составляет 14% массы свежего. сколько надо взять свежего картофеля,чтобы получить 91 кг.сушён...
Математика
1)из сливочного масла получается 76% топлёного. сколько топлёного масла получится из 8.5 кг. сливочного? 2)масса сущёного картофеля составляет 14% массы свежего. сколько надо взять свежего картофеля,чтобы получить 91 кг.сушёного? 3) в первый день вспахали 100га,во второй 150га. сколько процентов всей площади вспахали в первый день? 4)после того как выполнили 74% плана,осталось сделать 13 станков. сколько станков надо сделать по плану? 5) учащиеся обязались собрать 120 т металлолома,а собрали 138 т. на сколько процентов учащиеся перевыполнили своё обязательство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8,5кг - 100% х кг - 76% х=8,5*76:100=6,46 кг топленого масла получится 2)91:0,14=650 кг картофеля нужно взять 3)100+150=250 га - вся площадь 250 га - 100% 100 га - х% х=100*100:250=40 % 4)100-74=26% 13:0,2650 шт - всего станков 2)120 шт - 100% 138 шт - х% х=138*100:120 х= 115%
Гость:
1. 100% масла = 76 % топлёного 8,5-? 8,5*76/100 = 6,46 (кг)- получится топлёного. Ответ: 6,46 кг топлёного масла получится из 8,5 кг сливочного. 2. 100% свежего = 14 % сушёного ? - 91 кг суш. 91*100/14 = 650 (кг)- нужно свежего. Ответ: 650 кг нужно взять свежего картофеля, чтобы получить 91 кг сушёного картофеля. 3. 1)100+150 = 250 (га)- вспахали за 2 дня. 250 га=100% 100 га - ? 2) 100*100/250 = 40 (%)- вспахали в первый день. Ответ: 40 % всей площади вспахали в первый день. 4. 1) 100-74 = 26 (%)- 13 станков. 26 % = 13 ст. 100% - ? 2) 13*100/26 = 50 (ст.)- надо сделать. Ответ: 50 станков надо сделать по плану. 5. 1) 138-120 = 18 (т)- больше собрали. 120 т = 100 % 18 т = ? 2) 100*18/120 = 15 (%)- перевыполнили. Ответ: на 15 % учащиеся перевыполнили своё обязательство.
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