1)из сливочного масла получается 76% топлёного. сколько топлёного масла получится из 8.5 кг. сливочного? 2)масса сущёного картофеля составляет 14% массы свежего. сколько надо взять свежего картофеля,чтобы получить 91 кг.сушён...

Математика

1)из сливочного масла получается 76% топлёного. сколько топлёного масла получится из 8.5 кг. сливочного? 2)масса сущёного картофеля составляет 14% массы свежего. сколько надо взять свежего картофеля,чтобы получить 91 кг.сушёного? 3) в первый день вспахали 100га,во второй 150га. сколько процентов всей площади вспахали в первый день? 4)после того как выполнили 74% плана,осталось сделать 13 станков. сколько станков надо сделать по плану? 5) учащиеся обязались собрать 120 т металлолома,а собрали 138 т. на сколько процентов учащиеся перевыполнили своё обязательство?

Автор: Гость