1.Какое название свойство (а+в)*с=а*с+в*с? 2.Какое название свойств а*в=в*а? 3.Компонет умножения? 4.Число, записонное над дробной чертой? 5.Знак сравнения 5 больше 3?
Математика
1.Какое название свойство (а+в)*с=а*с+в*с? 2.Какое название свойств а*в=в*а? 3.Компонет умножения? 4.Число, записонное над дробной чертой? 5.Знак сравнения 5 больше 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 распределительное 2 переместительное 3 множители, произведение 4 числитель 5 больше
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