1.Какую силу называют силой тяжести? 2. почему сила тяжести на полюсах земли несколько больше, чем на экваторе и других широтах? 3. как зависит сила тяжести от массы? 4. как направлена сила тяжести?

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1.Силу, с которой тело притягивается к Земле под действием поля тяготения Земли, называют силой тяжести. По закону всемирного тяготения на поверхности Земли (или вблизи этой поверхности) на тело массой m действует сила тяжести. 2. Земля кружится , кроме того что летает вокруг солнца и из-за этого происходит больший напор на полюса 3.На массу тела воздействует масса Земли, создающая силу притяжения. Она называется силой тяжести Fc. Эта сила притяжения тем больше, чем больше масса тела и чем меньше расстояние до центра Земли. Сила тяжести тела задается в единицах сил Н, даН, кН или МН. Вес тела измеряется с помощью пружинных весов (динамометра). Вес тела изменяется с удалением от центра Земли. При очень большом удалении он может стать равным нулю (состояние невесомости) . При этом масса тела остается везде постоянной. 4.Сила тяжести направлена по радиусу к центру Земли.