1.Какую силу называют силой тяжести? 2. почему сила тяжести на полюсах земли несколько больше, чем на экваторе и других широтах? 3. как зависит сила тяжести от массы? 4. как направлена сила тяжести?
Физика
1.Какую силу называют силой тяжести? 2. почему сила тяжести на полюсах земли несколько больше, чем на экваторе и других широтах? 3. как зависит сила тяжести от массы? 4. как направлена сила тяжести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Силу, с которой тело притягивается к Земле под действием поля тяготения Земли, называют силой тяжести. По закону всемирного тяготения на поверхности Земли (или вблизи этой поверхности) на тело массой m действует сила тяжести. 2. Земля кружится , кроме того что летает вокруг солнца и из-за этого происходит больший напор на полюса 3.На массу тела воздействует масса Земли, создающая силу притяжения. Она называется силой тяжести Fc. Эта сила притяжения тем больше, чем больше масса тела и чем меньше расстояние до центра Земли. Сила тяжести тела задается в единицах сил Н, даН, кН или МН. Вес тела измеряется с помощью пружинных весов (динамометра). Вес тела изменяется с удалением от центра Земли. При очень большом удалении он может стать равным нулю (состояние невесомости) . При этом масса тела остается везде постоянной. 4.Сила тяжести направлена по радиусу к центру Земли.
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