1)Найдите неверные утверждения а)Причастия имеют такие же времена как и глаголы. б)Предлоги выражают временные,причинные,пространственные,целевые и другие отношения в)Частицы придают дополнительный оттенок значения словам и пре...

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1)Найдите неверные утверждения а)Причастия имеют такие же времена как и глаголы. б)Предлоги выражают временные,причинные,пространственные,целевые и другие отношения в)Частицы придают дополнительный оттенок значения словам и предложениям или служат для образования наклонений глаголаю г)Деепричастие имеет признаки глагола и наречия д)Соединительные и подчинительные союзы относятся к одной группе 2)Укажите ВЕРНЫЕ ответы в определении грамматических признаков слов а)КРИЧА друг на друга - наречие б)идти ВПЕРЕДИ колонны - предлог в)сделать ПОБОЛЬШЕ - прилагательне в сравнительной степени г)ЛЕТУЧИЙ газ - причастие д)ПОДНЯТАЯ рука - причастие е) В ПРОДОЛЖЕНИЕ лета - существительное

Автор: Гость