1.Найдите значение выражения: 8 - 7,15-2,15113-213 1) 3 2) 7, 5 3) 13 4) -7

Алгебра
1.Найдите значение выражения: 8 - 7,15-2,15113-213 1) 3 2) 7, 5 3) 13 4) -7
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Гость:
Ты пример правильно записал? У меня получается -214,30...
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