1.Найдите значение выражения: 8 - 7,15-2,15113-213 1) 3 2) 7, 5 3) 13 4) -7
Алгебра
1.Найдите значение выражения: 8 - 7,15-2,15113-213 1) 3 2) 7, 5 3) 13 4) -7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты пример правильно записал? У меня получается -214,30...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в равнобедренном треугольнике,угол между боковыми сторонами в 3 раза больше угла при основании.найти все углы
Математика
В клетке сидят фазаны и кролики. У них 19 голов и 62 ноги. Сколько фазанов и сколько кроликов в клетке?
Геометрия
Найдите площадь правильного треугольника вписаного в квадрат со стороной а, при условии, что одна из вершин треугольника совпадает с вершиной квадр...