1)Построй ломаную линию,состоящую из трёх звеньев,длина каждого звена 5см.Вычисли длину ломаной линии. 2)Построй ломаную линию длиной 10см,состоящую из пяти звеньев.Измерь и запиши длину каждого звена этой ломаной.

1) я думаю что 15см 2) каждая по 2см

Гость: Гость:

1) Если длина каждого звена ломаной равна 5 см. То Длина ломаной будет 5+5+5= 15 см 2) Если длина ломаной 10 см. ,а звеньев 5 то нужно длину разделить на число звеньев. 10:5=2