1)решите неравенство: 2х-1 больше 4х-7 2)решите неравенство: [latex]x^{2}[/latex]+4х+3[latex]\leq[/latex]0 3)При каких значениях переменной х имеет смысл выражение [latex]\frac{3}{\sqrt{5x^{2}-20}}[/latex] 4)Исследуйте на монот...

Алгебра
1)решите неравенство: 2х-1 больше 4х-7 2)решите неравенство: [latex]x^{2}[/latex]+4х+3[latex]\leq[/latex]0 3)При каких значениях переменной х имеет смысл выражение [latex]\frac{3}{\sqrt{5x^{2}-20}}[/latex] 4)Исследуйте на монотонность функцию у=4-Iх-2I 5)При каких значениях параметра а квадратное уравнение [latex]x^{2}[/latex]+ах-4а=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1) 2х-1>4х-7 2х-1-4х-7>0 -2х-8>0 -2х<8 х<-4 Ответ: (-∞;-4) 2)   х2+4х+30 D= 4(2)-4*3=^4 х1= -1 х2=  -3   это первые два только.                                                    
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