1)решите неравенство: 2х-1 больше 4х-7 2)решите неравенство: [latex]x^{2}[/latex]+4х+3[latex]\leq[/latex]0 3)При каких значениях переменной х имеет смысл выражение [latex]\frac{3}{\sqrt{5x^{2}-20}}[/latex] 4)Исследуйте на монот...

Алгебра

1)решите неравенство: 2х-1 больше 4х-7 2)решите неравенство: [latex]x^{2}[/latex]+4х+3[latex]\leq[/latex]0 3)При каких значениях переменной х имеет смысл выражение [latex]\frac{3}{\sqrt{5x^{2}-20}}[/latex] 4)Исследуйте на монотонность функцию у=4-Iх-2I 5)При каких значениях параметра а квадратное уравнение [latex]x^{2}[/latex]+ах-4а=0

Автор: Гость