1решите систему уравнений х2-у=21 х+у=9 2 решить неравенство 4(1-х)-3(х+2) меньше 5 помогите плииз
Математика
1решите систему уравнений х2-у=21 х+у=9 2 решить неравенство 4(1-х)-3(х+2) меньше 5 помогите плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)из второго уровнения выражаем х х=(4-у)/3 ( (4-у)/3 ) в квадрате - у=14 (16-8у+у2)/9 - у = 14 16-8у+у2-9у- 126=0 у2-17у-110=0 Д=289-4*(-110)=289+440=729 у1=(17-27)/2=-5 у2=(17+27)/2=22 х1=3 х2=-6 Ответ: 3;-5 -6;22
Гость:
y=x^2-21 x^2-21=9-x y=9-x x^2+x-21-9=0 x^2+x-30=0 D=1^2-4*(-30)=121 x1=-1-11/2=-12/2=-6 x2=-1+11/2=10/2=5 y1=9-(-6)=15 y2=9-5=4
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