ка решить корень из 44-х=х-2

Гость: Гость:

√(44 -х) = Х-2 возведем в квадр. -могут появится лишние корни 44-х=х²-4х+4 х²-3х-40=0 D=9+160=169 x=(3-13)/2=-5 x=(3+13)/2=8 проверка: х=-5: √(44 -5) = -5-2 - не верно (корень не может быть отрицательным) х=8 √(44 -8) = 8-2 - верно Отв. х=8