ка решить корень из 44-х=х-2
Алгебра
ка решить корень из 44-х=х-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(44 -х) = Х-2 возведем в квадр. -могут появится лишние корни 44-х=х²-4х+4 х²-3х-40=0 D=9+160=169 x=(3-13)/2=-5 x=(3+13)/2=8 проверка: х=-5: √(44 -5) = -5-2 - не верно (корень не может быть отрицательным) х=8 √(44 -8) = 8-2 - верно Отв. х=8
Гость:
√(44 - х) = х - 2 ОДЗ: x-2 ≥ 0 ⇒ х≥ 2 44 - х = (х-2)² 44 - х = х² - 4х + 4 х² - 3х - 40 = 0 D = 9 + 160 = 169 √D = 13 x1 = (3 + 13):2 = 8 x2 = (3 - 13):2 = -5 (не явлется решением см. ОДЗ) Ответ: х = 8
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