1.Синонимом термина "доядерные формы" является термин: 1)Одноклеточнные 2)Простейшие 3)Прокариоты 4)Эукариоты 2.К условным рефлексам относится: 1)Отдёргивание руки при уколе пальца 2)Переход автодороги с острожностью 3)Выделени...

Биология
1.Синонимом термина "доядерные формы" является термин: 1)Одноклеточнные 2)Простейшие 3)Прокариоты 4)Эукариоты 2.К условным рефлексам относится: 1)Отдёргивание руки при уколе пальца 2)Переход автодороги с острожностью 3)Выделение слюны во время еды 4)Чувство голода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прокариоты...................... переход автодороги с осторожностью...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему погибают дуплистые деревья? Почему в пустыне быстро растут и отцветают маки, в то время как верблюжья колючка продолжает жить?
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово федя как часть речи
Ответить
Математика
помогите решить.7*3+(28+8):6*5, 4*(18:9)*7-64:8, 80-(25:5+9):2-13, 2*9-36:(3*8:6), 4*4:2+(30-15):3.
Ответить
Математика
Объясните пожалуйста подробно решение примера "один разделить на одну целую одну шестую"
Ответить
Математика
Сколько в центнерах В минутах В часах и минутах 5400кг=? 21ч=? 160мин=?...
Ответить