1.Синонимом термина "доядерные формы" является термин: 1)Одноклеточнные 2)Простейшие 3)Прокариоты 4)Эукариоты 2.К условным рефлексам относится: 1)Отдёргивание руки при уколе пальца 2)Переход автодороги с острожностью 3)Выделени...

Биология

1.Синонимом термина "доядерные формы" является термин: 1)Одноклеточнные 2)Простейшие 3)Прокариоты 4)Эукариоты 2.К условным рефлексам относится: 1)Отдёргивание руки при уколе пальца 2)Переход автодороги с острожностью 3)Выделение слюны во время еды 4)Чувство голода

Автор: Гость