1.Синонимом термина "доядерные формы" является термин: 1)Одноклеточнные 2)Простейшие 3)Прокариоты 4)Эукариоты 2.К условным рефлексам относится: 1)Отдёргивание руки при уколе пальца 2)Переход автодороги с острожностью 3)Выделени...
Биология
1.Синонимом термина "доядерные формы" является термин: 1)Одноклеточнные 2)Простейшие 3)Прокариоты 4)Эукариоты 2.К условным рефлексам относится: 1)Отдёргивание руки при уколе пальца 2)Переход автодороги с острожностью 3)Выделение слюны во время еды 4)Чувство голода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прокариоты...................... переход автодороги с осторожностью...................
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