1.Сочетание ранее существовавших генов?(10 букв.) 2.Гормон полученный искусственно с помощью генной инженерии?(7 букв.)
Биология
1.Сочетание ранее существовавших генов?(10 букв.) 2.Гормон полученный искусственно с помощью генной инженерии?(7 букв.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Должно быть генотип 2) Инсулин
Гость:
1. Генотип 2. Инсулин Это точно!
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