1Составь из слов каждой сточки предложения .Расположи предложения так,чтобы получился рассказ.Придумай заголовок.Запиши.Других,ласточка,ласточек,позвала.Гнездо,ласточка,строила.В,влетел,гнездо,и,сел,стиж.Улетел,стриж

Гость: Гость:

Ласточкино гнездо. В дерево залетела, одна красивая ласточка. Она отбилась от других. Незная что делать она начела звать своих сородичей. Это было всё бестолку. Она полетела бы за ними, но у неё сломалась крылошко. Тогда из веток ласточка начела собирать гнездо. Что бы ей было тепло ночью. Ласточка переждала всю ночь в гнезде. Но на её удивление , она была там не одна. В гнездо влетел стриж. Он сел рядом с Ласточкой. Стриж сказал что другие ласточки полетели на юг. Она поблагодарила стрижа. Стриж улетел. Ласточка подкрепилась и отправилась в путь.