1)v=956км/c(скорость) d=0,2 м В=0,1Тл (индукция магнитного поля) m=?(масса) 2) I(1)=15 A(сила тока) I(2)=6A P(1)=135Вт(Мощность) Р(2)=64.8 Вт Е-?(ЭДС) r-?
Физика
1)v=956км/c(скорость) d=0,2 м В=0,1Тл (индукция магнитного поля) m=?(масса) 2) I(1)=15 A(сила тока) I(2)=6A P(1)=135Вт(Мощность) Р(2)=64.8 Вт Е-?(ЭДС) r-?
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Гость:
а где формулы взять????
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