1я мировая война.причины итоги

Обществознание
1я мировая война.причины итоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе́рвая мирова́я война́ (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Спустя полгода Германия была вынуждена подписать Версальский договор (28 июня 1919), составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершивший Первую мировую войну.
Гость:
Причины войны. 1.Экономические(монополиям нужны рынки сбыта и источники сырья)   2.Идеологические(имперские взгляды Германии, создание военных блоков)   3. Социальные(война как отвлечение от революции)    Итоги: 33 стран участвовало (1,5 млрд.человек) Распад империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской, Османской Более 10 млн. погибших Эк. кризис, голод, разруха  
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