1я мировая война.причины итоги
Обществознание
1я мировая война.причины итоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе́рвая мирова́я война́ (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Спустя полгода Германия была вынуждена подписать Версальский договор (28 июня 1919), составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершивший Первую мировую войну.
Гость:
Причины войны. 1.Экономические(монополиям нужны рынки сбыта и источники сырья) 2.Идеологические(имперские взгляды Германии, создание военных блоков) 3. Социальные(война как отвлечение от революции) Итоги: 33 стран участвовало (1,5 млрд.человек) Распад империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской, Османской Более 10 млн. погибших Эк. кризис, голод, разруха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для занятий в художественной школе купили 12 наборов гуаши и 18 наборов акварели по одинаковой цене. За акварель заплатили на 468 рублей больше, че...