2 1/7 + 3 9/8= 12 7/12+3 8/9-4 3/4 = 1 -9/19 5 -4/11 2 3/4 -1 7/12 7 1/4-4 5/8 Помогите пож
Математика
2 1/7 + 3 9/8= 12 7/12+3 8/9-4 3/4 = 1 -9/19 5 -4/11 2 3/4 -1 7/12 7 1/4-4 5/8 Помогите пож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. = 2 8/56+4 7/56= 6 15/56 2. =12 21/36+3 32/36-4 27/36= 11 26/36=11 13/18 3. =19/19-9/19=10/19 4. =4 11/11-4/11=4 7/11 5. =2 9/12-1 7/12=1 2/12 = 1 1/6 6. =7 2/8-4 5/8=6 10/8-4 5/8=2 5/8
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Преобразуйте выражения в многочлен: а) (2х - 5) (2х + 5); б) (3-4х)^2 в)(х+4)^3 г)(х-6+у)^2 д) (3??-2) (9х^2+6х+4)