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2/5 от 100 и 2/3 от 90
Математика
2/5 от 100 и 2/3 от 90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5 от 100=100:5*2=40;//./ и 2/3 от 90=90:3*2=60
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