При каком значении р уравнения x²+ px+16=0 имеет один корень? чему равен этот корень?

Гость: Гость:

это квадратное уравнение,имеет один корень , если дискриминант равен 0.D = p^2-64D = 0p^2-64=0p=8; -8.рассмотрим оба варианта:1)p=8х^2+8x+16=0D=64-64=0x=-8/2x=-42) p=-8x^2-8x+16=0D=0x=8/2x=4Ответ: при p=8 x=-4 ; и при p=-8 х=4.