1.Запишите, какие члены пропорции являются крайними, а какие средними: 1,2/1,5=4/5 2.Проверьте, является ли пропорцией данное равенство: 0,4/3,2=8/32

Математика
1.Запишите, какие члены пропорции являются крайними, а какие средними: 1,2/1,5=4/5 2.Проверьте, является ли пропорцией данное равенство: 0,4/3,2=8/32
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Крайние 1.2, 5 Средние 1.5,4 2.нет
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