СРОЧНО!!! -3 3\4+4 2\5-8 7\60+8 7\15 дробная черта 2 3\4-4 1\4 помогите пж
Математика
СРОЧНО!!! -3 3\4+4 2\5-8 7\60+8 7\15 дробная черта 2 3\4-4 1\4 помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 3\4+4 2\5-8 7\60+8 7\15 дробная черта 2 3\4-4 1/4= -3 45/60+4 24/60-8 7/60+8 28/60/др.ч 2 3/4-3 5/4= -11 52/60+12 52/60/др.ч -1 2/4= 1/1:(-1 1/2)=1/1*(-2/3)=-2/3
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