Почему во главе римской империи мог оказаться такой ужастный человек как нерон
История
Почему во главе римской империи мог оказаться такой ужастный человек как нерон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать Нерона Агриппина, являющаяся женой Императора Клавдия, всевозможными ухищрениями добилась от мужа признания пасынка Нерона своим сыном. Она же, добилась расстановки верных ей людей на ключевые государственные посты. Далее, умертвила собственного мужа, отравила. Таким образом, Нерон стал Императором.
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