Помогите с контрольными вопросами и задачами для самостоятельного решения.

Гость: Гость:

Контрольные вопросы: 1. и 2. -- без рисунка не ответить. 3. В пространстве получается треугольная пирамида, в плоскости сечения -- треугольник. 4. а) квадраты; б) прямоугольники; в) треугольники; г ) боковые грани -- треугольники, основание -- четырёхугольник. 5. треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. 6. Формула: d=(n²-3n)/2. а) 2; б) 5; в) 9. 7. а) 4 вершины, 6 рёбер, 4 грани; б) 5 вершин, 8 рёбер, 5 граней; в) 6 вершин, 10 рёбер, 6 грани; г) 11 вершин, 20 рёбер, 11 граней. 8. Всякий, кроме треугольника. 9. Наименьшее число рёбер -- 6, наименьшее число граней -- 4. 10. Не у всякой, только у треугольной. 11. Количество рёбер у пирамиды -- чётное. Поэтому а) , б) и г) -- существуют, в) -- не существует. Задачи 1. Трёхгранный угол нельзя составить, если сумма углов равна или превышает 360°. 2. Треугольник. См. рис. 1. 3. У выпуклого многоугольника все диагонали проходят внутри. Для невыпуклого это правило не выполняется. См. рис. 2. 4. На 3 треугольника. 5. См. рис. 3. 6. Это шестиугольная пирамида. См. рис. 4. 7. а) и б) -- см. рис. 5, в) -- невозможно. 8. У куба 8 вершин, значит, получается 7 отрезков.