Как учитель общается с учеником? Рассказ 13 подвигов Геракла обьем 1-3 строчки
Литература
Как учитель общается с учеником? Рассказ 13 подвигов Геракла обьем 1-3 строчки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель высмеивал ученика перед всем классом, если ученик вел себя плохо. Таким образом, он готовил их к взрослой жизни. Ученики понимали, что смех страшнее, чем другое наказание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите рациональным способом. Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он п??очитал 0,2 страниц книги и еще 5 страниц. Во второй день он про...
Математика
Математика