Как учитель общается с учеником? Рассказ 13 подвигов Геракла обьем 1-3 строчки

Литература
Как учитель общается с учеником? Рассказ 13 подвигов Геракла обьем 1-3 строчки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель высмеивал ученика перед всем классом, если ученик вел себя плохо. Таким образом, он готовил их к взрослой жизни. Ученики понимали, что смех страшнее, чем другое наказание.
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