Решите рациональным способом. Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он п??очитал 0,2 страниц книги и еще 5 страниц. Во второй день он прочитал 0,4 оставшихся страниц книги и еще 7 страниц. В третий день он прочитал 0,...
Математика
Решите рациональным способом. Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он п??очитал 0,2 страниц книги и еще 5 страниц. Во второй день он прочитал 0,4 оставшихся страниц книги и еще 7 страниц. В третий день он прочитал 0,8 нового остатка и еще остальные 10 страниц. Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,8=0,2 это 10стр 10:2=50стр осталось прочитать после двух дней чтения 50+7=57стр 1-0,4=0,6 это 57стр 57:0,6=95стр осталось прочитать после первого дня чтения 95+5=100стр 1-0,2=0,8 это 100стр 100:0,8=125 стр в книге
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