Измените предложение по модели: Сначала я буду обедать, потом буду писать письмо.- Сначала я пообедаю, а потом напишу письмо. Завтра днем я буду гулять, а вечером я буду смотреть телевизор. Утром я буду покупать продукты, а ...

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Измените предложение по модели: Сначала я буду обедать, потом буду писать письмо.- Сначала я пообедаю, а потом напишу письмо. Завтра днем я буду гулять, а вечером я буду смотреть телевизор. Утром я буду покупать продукты, а потом готовить обед. Сначала я буду читать текст, а потом учить новые слова. В 7 часов мы будем ужинать, а потом будем звонить домой. В субботу мы будем встречаться с друзьями, а в воскресенье будем показывать им наш город.

Автор: Гость