Измените предложение по модели: Сначала я буду обедать, потом буду писать письмо.- Сначала я пообедаю, а потом напишу письмо. Завтра днем я буду гулять, а вечером я буду смотреть телевизор. Утром я буду покупать продукты, а ...
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Измените предложение по модели: Сначала я буду обедать, потом буду писать письмо.- Сначала я пообедаю, а потом напишу письмо. Завтра днем я буду гулять, а вечером я буду смотреть телевизор. Утром я буду покупать продукты, а потом готовить обед. Сначала я буду читать текст, а потом учить новые слова. В 7 часов мы будем ужинать, а потом будем звонить домой. В субботу мы будем встречаться с друзьями, а в воскресенье будем показывать им наш город.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра днём я погуляю, в вечером посмотрю телевизор. Утром я куплю продукты, а потом приготовлю обед. Сначала я прочитаю текс, потом выучу новые слова. Сначала мы поужинаем, потом позвоним домой. В субботу мы встретимся с друзьями, а в воскресенье покажем наш город
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