Помогите номер 4,5 сроооооочнооо

Математика
Помогите номер 4,5 сроооооочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) -4x-3=0 или 3x+0.6=0     -4x=3             3x=-0.6      x=-3/4            x=-0.2
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