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Помогите номер 4,5 сроооооочнооо
Математика
Помогите номер 4,5 сроооооочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) -4x-3=0 или 3x+0.6=0 -4x=3 3x=-0.6 x=-3/4 x=-0.2
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