35 баллов! какую силу нужно приложить чтобы удержать в воде медный шар объемом 0.5м3
Физика
35 баллов! какую силу нужно приложить чтобы удержать в воде медный шар объемом 0.5м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=m*g-pж*V*g=p*V*g-pж*V*g=V*g*(p-pж)=0,5*10*(8900-1000)=39500 Н (Объем указан верно???)
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