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Х+4Х=43,45 Помогите решить
Математика
Х+4Х=43,45 Помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=43,45 х=43,45:5 х=8,69
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