Расстояние между двумя пунктами на местности-195км.А на карте-6,5см.Найти маштаб кар??ы.
Математика
Расстояние между двумя пунктами на местности-195км.А на карте-6,5см.Найти маштаб кар??ы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,5cm.............196km=19500000cm 19500000:6,5=3000000 1:3000000
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