Расстояние между двумя пунктами на местности-195км.А на карте-6,5см.Найти маштаб кар??ы.

Математика
Расстояние между двумя пунктами на местности-195км.А на карте-6,5см.Найти маштаб кар??ы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,5cm.............196km=19500000cm 19500000:6,5=3000000 1:3000000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Можно ли разрезать магнит так, чтобы один конец имел только северный полюс а другой только южный ?
Ответить
Математика
Помогите плиз 1.3. очень срочно
Ответить
Химия
Определить молекулярную массу предельного углеводорода, в молекуле которого сод??ржится: а) 12 атомов углерода; б) 30 атомов водорода
Ответить
Математика
3(k-2p)-5(2k-p) +(k-3p
Ответить
Английский язык
Когда ставится any и some
Ответить