3(k-2p)-5(2k-p) +(k-3p

Математика
3(k-2p)-5(2k-p) +(k-3p
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(k-2p)-5(2k-p) +(k-3p)=3k-6p+10k+5p+k-3p=14k-4p
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