Когда ставится any и some

Местоимение some работает в утвердительных предложениях. Но и в вопросительных предложениях его можно встретить, если речь идет о просьбе или предложении. Местоимение any используется в вопросительных и отрицательных предложениях и означает «какой-либо, сколько-нибудь, никакой». Также это неопределенное местоимение может быть употреблено в предложении как обстоятельство степени. Употребление any в утвердительном предложении показывает, что в данном случае перевод этого слова будет следующим: любой, всякий, какой угодно.